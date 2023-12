Kathryn dapat daw maglabas ng ‘tell-all’ book

Bibilib ka talaga sa pagiging ‘mataba’ ng isipan ng ibang mga kalahi nina Marites at Marisol!

After ngang magpahayag si Kathryn Bernardo noong November 30 ng tungkol sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla ay kung ano-ano na ang naiisip ng mga sumusubaybay sa mga pangyayari sa ex-sweethearts.

At dahil nag-dialogue na nga si Kathryn na wala na siyang mga katanungan na sasagutin ay may mga nagsa-suggest naman ng mga dapat daw gawin ng dalaga.

Naloka nga ako sa isang tsikahan ng ilang non-showbiz friends.

May suggestion kasi sila, na sana raw maglabas ng ‘tell-all’ book si Kathryn.

Na magkuwento mismo si Kathryn ng tungkol sa naging relasyon nila ni Daniel.

Na ang last chapter nga raw ay ang dahilan talaga ng hiwalayan nila.

Na for sure raw ay best seller kaagad ang librong ‘yon.

Nakakaloka, di ba?

And sa tingin naman namin, Kathryn is not the type na aabot sa ganun. Na maglalabas ng ‘tell-all’ book.

Eh sa totoo lang, parang ayaw na nga niyang intindihin pa ang mga pangingialam ng ibang mga tao. Na pati ‘yung mga nakikisawsaw sa hiwalayan nila ni Daniel ay wala naman siyang komento.

Na parang nag-move on na talaga si Kathryn.

So I really doubt kung gagawin niya ang bagay na ‘yon, ha!

Samantala, excited na ang fans ni Kathryn sa next movie niya, ang ‘Elena 1944’ na ngayon pa lang ay hinuhulaang magiging super blockbuster hit, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)