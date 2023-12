KathNiel ‘reunited’!

Dumadagundong ang buong Araneta Coliseum nang lumabas at sabay na nag-perform sa stage sina Kathryn Bernardo and Daniel Padilla para sa ‘Forever Grateful: The ABS-CBN Christmas Special 2023’.

Kahit hindi naghawak ng mga kamay ay masaya na rin ang KathNiel fans na makitang masayang nag-perform ang ex-lovers.

Ang wish lang naman nila ay makitang mag-perform ng sabay sa stage ng Araneta Coliseum ang dating magkasintahan.

Wish granted! Ito na ang maagang pamasko nina Kath at DJ sa mga fan na patuloy na nagmamahal sa kanila.

Hindi nila binigo ang mga faney nang kantahin nila ang sikat na theme song ng 90s hit series na ‘Friends’, ang ‘I’ll Be There For You’ ng grupong The Rembrandts.

Ang bongga! (Ogie Rodriguez)