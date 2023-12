Nasa 48 sa 100 mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, ayon sa Social Weather Station.

Mas marami ang tinatawag na optimists kaysa sa pessimists o mga naniniwalang papangit ang kalagayan ng kanilang buhay. Sabi ng SWS, 6 lamang sa 100 na Pinoy ang pessimists at 40 sa 100 naman ang walang inaasahang pagbabago.

Ginawa ng SWS ang survey mula Setyembre 28 hanggang Oktubre 1 sa 1,200 respondents nationwide. Ang partikular na survey na ito ay 150 beses nang ginawa ng SWS mula pa noong Abril 1984 at 11 beses lamang naging negatibo ito. Naging pinakanegatibo ang pananaw ng mga tao noong May 2020 nang ang personal net optimism score ay negatibo at nasa -19 dahil sa COVID-19 lockdowns na kinawalan ng kabuhayan ng marami.

Ang net personal optimism score ngayon ay +42, na mas mataas sa +41 na iniulat nung Hunyo 2023.

Ayon sa SWS, karamihan sa mga pamilyang umaasang gaganda ang kanilang buhay ay mahirap ang turing sa kanilang sarili. Ayon sa SWS, 48 sa 100 sa survey ang nagsabing mahirap sila, 27 sa 100 naman ang nagsabing nasa bingit sila ng kahirapan, at 25 sa 100 ang nagsabing hindi sila mahirap.

Mas mataas ang pag-asang gaganda ang kanilang buhay ng mga taong nagsabing hindi sila mahirap. (Eileen Mencias/Natalia Antonio)