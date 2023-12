Kai Sotto iniwan Dragonflies, tatalon sa ibang koponan

HINDI din nagtagal at tuluyan nang maghihiwalay ng landas si Kai Zachary Sotto at ang kumuha dito na Hiroshima Dragonflies.

Unang iniulat ng maraming sources sa Japan B.League ang pghihiwalay ng 7-foot-3 na si Sotto at Dragonflies bago tuluyang kinumpirma ng kampo ng dating Ateneo Blue Eaglets ang balita.

Kasalukuyang nakabinbin ang pagsasapinal ng mga papeles ni Kai kung saan hindi pa naman binabanggit ang pangalan ng bagong destinasyon na koponan na lilipatan ng Gilas Pilipinas member.

Umaasa ang mga kinatawan ni Sotto na ang paglipat sa ibang ballclub ay magbibigay ng mas magandang sitwasyon para sa Pilipinong big man habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa basketball.

Dahil may injury sa likod, hindi pa nakakalaro si Sotto ngayong season sa Japan. Ngunit pagkatapos kumonsulta sa isang ekspertong German doctor at ilang NBA physicians, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay at inaasahang makalaro sa kanyang bagong koponan sa katapusan ng linggo.

Tinapos ni Sotto ang kanyang stint sa Hiroshima sa 24 na laro noong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 8.9 points, 6 rebounds, 1.3 assists at 1.2 blocks. Ang kanyang kontrata, na kukunin ng kanyang bagong koponan, ay mag-e-expire sa pagtatapos ng 2023-24 B. League season.

Bago salakayin ang Land of the Rising Sun, pinaglaruan ni Sotto ang Adelaide 36ers ng NBL sa loob ng dalawang season, gumawa ng kanyang marka sa 53 laro kung saan nag-average siya ng 7.5 puntos, 5.1 rebounds at 1 block sa isang paligsahan.

(Lito Oredo)