Justin Quiban kumabig ng halos P4 milyon

LUMAPAG lang si Justin Raphael Quiban sa pang-57 pwesto sa 91 pumasok sa Order of Merit sa wakas ng 12th Asian Development Tour 2023 na tinampukan ng 12 torneo nitong May-December kung saan ‘di naman siya nakapalo sa ADT.

Kinolekta ng Pinoy parbuster na kumakampanya rin sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-Philippine Golf Tour, ang 5,563.34 points lahat sa 11 sinabakang torneo sa 28th Asian Tour 2023 na nakatakdang matapos sa linggong ito.

Nabiyayaan ang pambato ng ‘Pinas sa 2014 Incheon Asian Games at 2013 Naypyitaw SEA Games ng $68,784 (P3.8M) sa kabila na sumablay ng apat sa cut at ang best finish ay pang-14 sa DGC Open noong March sa India na may kalakip na $9,937.50 (P557K).

Pinamalaking tinapyas ni Quiban na premyo sa AT events ang 22nd place na may $20,600 (P1.1M) sa International Series Thailand noon ding Marso. Huli niyang torneo ang Taiwan Glass Taifong Open sa Taiwan nitong November na rito’y nagmintis siya sa cut.

Kasama niya sina Angelo Que at Lloyd Jefferson Go na sasabak sa panapos na yugto ng AT na Saudi Open sa Riyadh na sisiklab ngayon. (Ramil Cruz)