Hombre kumaripas sa ‘Uno Dos Race’

KABILANG ang kabayong si Hombre sa mga nagpasiklab noong Linggo nang manalo ito sa ‘Uno Dos Corporation Trophy Race’ na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ginabayan ni jockey FA Tuazon, ipinuwesto nito si Hombre sa pang-apat paglabas ng aparato habang nasa unahan sina Tulak Ng Bibig at One Of A Kind.

Nasa tersero si Alalum Falls nang ungusan ito ni Hombre papasok ng far turn, kung saan ay nasa kalahating kabayo na lang ang agwat ni Tulak Ng Bibig.

Papalapit ng home turn ay kumuha ng unahan si Hombre at maging si One Of A Kind ay inungusan si Tulak Ng Bibig sa segundo pwesto.

Nakalamang ng dalawang kabayo si Hombre pagsapit ng rektahan at umalagwa pa ito sa apat na kabayong agwat sa huling 150 metro ng karera.

Magaan na tinawid ni Hombre ang meta ng may anim na kabayong lamang sa pumangalawang si One Of A Kind.

Inirehistro ni Hombre ang tiyempong 1:27.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ang P300,000 premyo. (Elech Dawa)