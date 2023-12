Hinatuan, Surigao del Sur inuga uli ng magnitude 5.3

NIYANIG na naman ng magnitude 5.3 na lindol ang Hinatuan, Surigao del Sur noong Martes nang gabi.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), ito ay aftershock ng malakas na magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa lalawigan noong Disyembre 2.

Sa ulat, naitala ang episentro ng lindol may 64 kilometro sa silangan ng bayan ng Hinatuan.

Tectonic ang sanhi ng pagyanig na naitala ganap na alas-9:58 nang gabi.

Narandaman ang pagyanig sa lakas na intensity V sa Hinatuan, Surigao del Sur habang intensity III naman sa Bislig City, Surigao del Sur.

Samantala, naitala ang intensity II sa Nabunturan, Davao de Oro; Tandag at Bislig City, Surigao del Sur at intensity I naman sa City of Cabadbaran, Agusan del Norte.

(Carl Santiago)