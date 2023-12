Francine, Seth LED billboard ginastusan ng mga faney

Hindi lang Kapamilya celebrities ang busy at nagpatalbugan sa ‘Forever Grateful: The ABS-CBN Christmas Special’ nitong Miyerkoles ng gabi sa Araneta Coliseum.

Ito’y dahil pati mga faney nila ay abalang-abala sa kani-kanilang gimik para ibida ang kanilang mga idolo, ‘noh?!

Halos lahat ng fan groups ay nagkaroon ng donation drive para lang mapansin sila at ang kani-kanilang idols sa star-studded event.

Para sa Kapamilya fans, isa ito sa sobrang big event ng ABS-CBN, ha!

Kanya-kanyang gimik at pasabog ang mga faney, ha. May color-coded na shirts, mga bonggang pailaw at creative fan signages.

Siyempre, hindi rin nagpakabog ang mga fan ng love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Nag-rent ang Titas of FranSeth ng isang malaking LED billboard sa Gateway Mall kung saan makikita ang bonggang photo nina Francine at Seth.

Makikita ang nasabing billboard sa harap mismo ng Big Dome. Kaya lahat ng followers ng FranSeth ay nagpa-picture rito.

Naka-poste ang mga mukha ng FranSeth mula umaga nitong Miyerkoles hanggang alas dose ng hatinggabi ng Huwebes.

Bongga, ha! Grabe kung makipagtalbugan ang mga faney, ha!