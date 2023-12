Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Subic Bay Freeport Zone ang turnover ng 141 excavator na nagkakahalaga ng P776 milyon.

Ang mga naturang excavator ay ipapamahagi sa mga magsasaka sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Sa kanyang talumpati, inatasan ni Pangulong Marcos ang National Irrigation Administration (NIA) na sagarin ang potensyal ng equipment upang mapalaki ang ani at kita mga magsasaka kahit may namamayaning El Niño phenomenon.

“At this has become a particularly urgent subject in the face of what is being forecast as an El Niño season at least for the first quarter of 2024,” saad ng pangulo.

“Kaya’t lahat po ng aming kayang gawin bago pa maubos ang ating mga water supply ay ginagawa na namin upang pagka tumagal pa ang El Niño ay mayroon tayo — nakahanda naman tayo na kahit papaano mayroon tayong patubig, mayroon tayong tubig para sa mga malalaking lungsod, may-roon tayong patubig para sa industriya at lalong-lalo na — ang pinakamahalaga sa lahat niyan ay ang patubig para sa agrikultura,” dagdag ni Marcos. (Prince Golez)