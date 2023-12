Alex Gonzaga magpapaulan ng cellphone

Bibilib ka talaga sa pagiging galante ni Alex Gonzaga!

Nagkagulo nga ang fans, followers, at netizens nang i-post ni Alex sa kanyang social media accounts na mamimigay siya ng anim na iPhone 15.

Sey ng sister ni Toni Gonzaga, “My dear Netizens!! Mamimigay tayo ng ANIM na IPHONE 15 sa lahat ng aking followers for the past 6 years. Kung ikaw ay naka-follow sa lahat ng aking social media account from youtube, facebook, tiktok, threads at twitter COMMENT down below your name sa lahat ng soc med mo and SHARE THIS POST para pwede ka manalo ng IPHONE 15! Mahal ko kayo salamat sa pagsama. A small way para magpasalamat sa pagsama sa akin saan man tayo dalhin ng buhay.”

Very positive naman ang mga komento sa post na ‘yon ni Alex.

Marami ang nagsabing sasali sila at sana nga raw ay manalo sila, ha!

Nakakatuwa nga raw na magpapaulan ng iPhone15 si Alex.

Duda naman namin, baka simula lang itong gagawing pamimigay ni Alex ng anim na iPhone15 at baka may big surprise pa siya na puwedeng i-reveal very soon.

So abang-abang lang sa social media accounts ni Alex, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)