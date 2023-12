Alessandra marami pinaiyak

Siguraduhin niyo lang na may dala kayong panyo kapag nanood kayo!

Ibang klaseng pelikula, at iba talaga ang tama kapag tungkol sa pagmamahal ng mag-ina ang kuwento.

At ibang klase talaga kapag si Alessandra de Rossi ang artista mo, na walang palya, na palaging mahusay, na ramdam mong ‘best actress’ talaga ang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat, ha!

Anyway, ang pelikulang ‘Firefly’ na pasok sa 2023 Metro Manila Film Festival nga ang tinutukoy ko, na bida si Alessandra, at ang batang si Euwenn Mikaell, na bukod sa super husay magpaiyak, ang galing-galing pang mag-deliver ng mga lines niya, at super cute pa talaga, ha!

Ang daming moment na iiyakan mo talaga ang mga eksena ng dalawa. Tagos na tagos sa puso ang bawat pagpatak ng luha ng dalawang bida, ha!

Sabi nga, ito yata ang pelikula na ang simple lang ng kuwento, pero bakit tila inuukilkil ang kaluluwa, ang puso mo, habang pinapanood mo.

Sayang nga lang at biglang nawala si Alessandra after ng advance screening at hindi namin nachika agad-agad. Bet ko sanang tanungin ang experience niya working with a 10-year old na, na ang husay ngang umarte.

Paano ba niya inalalayan ang bata, lalo na sa mga sensitibong eksena nila, na ang bigat-bigat sa dibdib, ha!

At siyempre, malakas ang laban ni Alessandra kung award ang pag-uusapan.

Again, magdala ng panyo sa sinehan kapag pinanood ang ‘Firefly’ dahil itaga niyo sa bato, tutulo at tutulo ang luha niyo.

Sa advance screening nga, bumaha talaga ng luha. Kitang-kita ko ang mga celebrity na panay ang punas nila ng luha habang pinapanood ang ‘Firefly’, na dinirek ni Zig Dulay. (Dondon Sermino)