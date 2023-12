Naglatag ng 9 na bagong buwis na planong ipapapasan sa mga mamamayan ang administrasyong Marcos Jr. sa 2024, hindi pa kasama ang kalulusot lang sa Kongreso na bagong Motor Vehicle User’s Tax.

Ayon sa 2024 Budget of Expenditures and Sources of Financing, P120.53 bilyon ang inaasahang madadagdag sa koleksiyon ng pamahalaan sa 2024 mula sa 8 na bagong buwis na sisingilin sa mga tao ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs.

Ang bagong planong ipakukubra sa mga tao ng BIR ay: ang value added tax (VAT) sa digital service providers, ang passive income and financial intermediary taxation (PIFITA), ang excise tax sa single use plastics, excise tax sa pre-mixed alcoholic beverages, excise tax sa sweetened beverages at junk food, at ang mining tax o mining fiscal regime.

Pakukubrahin din sa BOC ang excise tax sa mga pick up sa ilalim ng PIFITA at ang excise tax sa sweetened beve¬rages at junk food.

Wala pang inaasahang karagdagang makokolekta sa babaguhing motor vehicle road user’s tax sa 2024. Bago ito maging batas, kailangan muna itong maaprubahan sa senado. ‘Pag naaprubahan na ito sa kongreso at senado at pinirmahan na bilang batas ng pangulo, gagawin pa ang implementing rules and regulations nito na siyang gagabay kung paano gagawin ang paniningil sa mga tao. Ang Land Transportation Office na nasa ilalim ng Department of Transportation ang nangongolekta nito sa mga nagpaparehistro ng mga sasakyan taon taon. Ngayong 2023, P21.18 bilyon ang inaasahang koleksyon dito.

Sa walong bagong buwis na inaasahang mapatupad na sa 2024, pinaka marami ang inaasahang makukubra sa excise tax on sweetened beverages and junk food. Inaasahang P68.5 bilyon ang makokolekta ng BIR dito at P7.24 bilyon naman ang BOC. (Eileen Mencias)