NANGANGANIB na masibak sa serbisyo ang halos 7,000 miyembro ng National Capital Regional Police office (NCRPO) dahil sa pagiging overweight.

Inamin ng pamunuan ng NCRPO na nakaaalarma ang bilang ng mga overweight at obese na pulis bunsod na rin ng maling lifestyle ng mga ito.

Ayon kay NCRPO dirctor P/Maj. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., mahihirapang makatugon sa tungkulin ang mga overweight na pulis bukod pa sa delikado ito sa kanilang kalusugan.

Dahil dito kung kaya’t magkasanib ani­ya nilang inilunsad ng Department of Health (DOH) ang Bantay Oplan Kalusugan para magabayan ang mga malulusog sa pulis.

Layunin nito na matulungan ang mga pulis na magbawas ng timbang sa pamamagitan ng tamang diet at ehersisyo.

Bukod sa physical activity interventions, isasailalim din ang mga overweight cop sa psychological intervention para malaman kung kakayanin nila ang programa.

May posibilidad kasi na may sakit sila ng diabetes, hypertension at iba pang komplikadong sakit at importanteng ma-monitor sila hanggang mabawasan ng anim hanggang siyam na kilo ang kanilang timbang.

‘Pag nabigo silang gawin ito, sinabi ni Nartatez na mapipilitan ang mga pulis na magretiro kaysa matanggal sa serbisyo.

(Vick Aquino)