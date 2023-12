TINATAYANG nasa 65 na probinsya sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng tagtuyot simula sa Pebrero hanggang Mayo sa susu­nod na taon, ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr.

“Based on recent conditions, moderate to severe drought conditions are likely from February to May 2024. And by the end of May, 77% of the provinces will have the potential for drought that would be around 65 provinces and 7% potential for dry spell or around six provinces,” ayon kay Solidum sa isang press briefing.

Hindi naman nito binanggit ang mga lalawigan na posibleng maapektuhan ng tagtuyot.

Ilan aniya sa mga magiging epek­to nito ay ang madalang na pag-ulan na magreresulta sa pagka­tuyo ng mga pananim.

Dahil dito’y hinikayat ni Solidum ang mga mamamayan na magtipid sa tubig bilang pagha­handa sa epekto ng El Niño.

(Carl Santiago)