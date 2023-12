17th Fiesta Folkloriada nagmarka sa SM MOA

Naging matagumpay ang pagdaraos ng 17th Fiesta Folkloriada sa SM Mall of Asia Music Hall kung saan bumida ang cultural diversity at artistic brilliance ng iba’t ibang bansa.

Tinanggal sa nasabing event ang ilang dance company mula Austria, Indonesia, Poland, South Korea, Spain, at Pilipinas na ginanap noong December 4.

Collaboration sa pagitan ng SM Supermalls, Bayanihan Folk Arts Foundation, Cultural Center of the Philippines, at Federation of International Dance Festivals ang nasabing pagtatanghal.

Sa opening ceremony, nagbigay ng talumpati si Bayanihan Folk Arts Foundation Executive Director Marielle Javellana, gayundin ang isang local opening ritual mula sa mga miyembro ng anim na international dance company.

Kabilang sa mga lumahok sa nabanggit na Fiesta Folkloriada ang Trachtrenverein Rossecker Bruck an der Mur (Austria), Al-Fath Cirendeu and Sanggita Kencana Budaya (Indonesia), Zbojnicek (Poland), Ryu Dance Company (South Korea), Ballet Ara de Madrid (Spain) at Bayanihan Dance Company (Philippines).

Ang Bayanihan Dance Company ay itinatag noong 1956 ni Dr. Helena Benitez. Nanalo na ito ng anim na grand prize mula sa iba’t ibang world dance competition.

Ang grand finale ng 17th Fiesta Folkloriada ay sa Open-Air Auditorium sa Rizal Park, Luneta nitong December 9, ng alas-6:00 ng gabi.

Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.smsupermalls.com o i-follow ang @SMSupermalls sa social media.