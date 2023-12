Kumpiyansa si Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan na magkakaroon ng magandang resulta ang isinagawang Jail Decongestion Summit para mapabuti ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty (PDL).

Umaasa rin si Yamsuan na maikokonsidera ang kanyang panukala na magtayo ng isang departamento na mamamahala sa lahat ng kulungan sa bansa.

“Our collective goal should not be focused on merely jailing and punishing PDLs, but to rehabilitate them and provide them support in landin¬g job and livelihood opportunities so that they can return to the mainstream of society as productive individuals,” sabi ni Yamsuan, dating Assistant Secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sa ilalim ng House Bill 8672 ni Yamsuan, itatayo ang Department of Corrections and Jail Management na mangangasiwa sa Bureau of Corrections, na ngayon ay nasa ilalim ng Department of Justice; Bureau of Jail Management and Penology ng DILG; mga correctional at jail services ng mga provincial government; Board of Pardons and Parole; at Parole and Pro-bation Administration. (Billy Begas)