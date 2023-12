Wesley So pinagulong world No. 1 na si Magnus Carlsen

PATULOY ang pagdomina ni defending champion GM Wesley So matapos pisakin sina reigning world no. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway at GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan sa nagaganap na 2023 Champions Chess Tour Finals na nilaro kahapon sa Toronto, Canada.

Nakapagtala na ng perfect six points si So matapos kalusin si Carlsen, 2-1, sa round 5 at si Abdusattorov, 1.5-0.5, sa round 6 kaya naman lumakas lalo ang tsansa nito na madepensahan ang korona.

Ipinatupad ang eight-team single round robin format, nakasisiguro na sina 29-year-old So, Carlsen, GM Fabiano Caruana at Abdusattorov sa top six na tutulak ng piyesa sa finals.

Nasa pangalawang pwesto si Carlsen na may limang puntos, pangatlo si Caruana na tangan ang apat na puntos habang nasa pang-apat si Abdusattorov na hawak ang three points.

Nakaupo sa fifth at sixth spot ang pambato ng France na sina GM Maxime Vachier-Lagrave at GM Alireza Firouzja na may tigalawang puntos pero hindi pa rin sila siguraodong susulong ng piyesa sa finals.

Ito’y dahil may tig-isang puntos sina US GM Hikaru Nakamura at GM Denis Lazavik ng Belarus at may pag-asa pa sila sa top six sakaling maipanalo ang kanilang huling laro.

Ayon kay Cavite-born So, nag-sacrifice siya ng piyesa para maatake niya si Carlsen at makakuha ng advantage sa pwesto.

Bago nakaharap ni former Philippine Chess team star player So si Carlsen ay ipinagpag muna nito sina Nakamu, 1.5-0.5, sa round 1, Lazavik, 1.5-0.5 sa round 2, MVL 1-0 sa third round at Firouzja, 1-0 sa round 4.

Nakabawi naman agad si Carlsen matapos nitong yumuko kay So, kinalos nito si MVL, 1.5-0.5, para masiguro ang pagsampa sa susunod na phase.

Sa ngayon ay naghahanda na si So sa susunod niyang laro laban kay Caruana sa event na may prize fund na $500,000.

(Elech Dawa)