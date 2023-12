Mula nang bayuhin ang bansa ng Bagyong Sendong at Yolanda noong 2013, pinangunahan ng San Miguel Corporation (SMC) ang pagtatayo ng mga matitibay na housing communities sa buong kapuluan.

Katuwang ang iba’t ibang organisasyon kabilang ang Gawad Kalinga at Habitat for Humanity, nakapaglaan na ang SMC ng P3.05 billion sa nakalipas na isang dekada upang matulungang magkabahay ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad.

Katuwiran ni SMC President at CEO Ramon S. Ang, ginawaran ng Forbes Asia bilang “Hero of Philanthropy”, ang pagbibigay ng pabahay ay “the first step in empowering families for nation-building.”

“Housing is a basic need. To enable Filipinos to participate in nation-building, we must first support the family unit. Providing safe homes for those affected by calamities or without a home has been our first step to transforming their lives,” saad ni Ang.

Nakapagpatayo na ang SMC ng mga bahay at komunidad sa iba’t ibang lugar sa bansa, kasama dito ang Iligan City, Cagayan de Oro, Bukidnon, Negros Oriental, Davao, Surigao, Bohol, at iba pa.

Noong tumama ang COVID-19 pandemic noong 2020, hindi lang pagtatayo ng bahay ang ginawa ng SMC kundi isinakatuparan din ang “holistic community development”.

Sa pinakahuling housing community sa Sariaya, Quezon, makikita rito ang mga disaster-resilient at eco-friendly homes at amenities tulad ng mga multi-purpose center, covered court, livelihood center, e-library, gayundin ang fishermen’s wharf at public market na pinapatakbo ng mga residente mismo.

“Wherever San Miguel operates, progress follows. Our aim is to ensure that those we help are equipped for long-term success,” wika ni Ang.