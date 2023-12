Sey ni Derek: Anak ni John Lloyd good boy

Two years married na sina Derek Ramsay at Ellen Adarna at two years na rin na step dad ni Elias ang una, ang anak ng aktres kay John Lloyd Cruz.

Ang bongga nga ni Derek dahil talagang minahal at tinuring niya talagang anak si Elias.

Sa panayam sa kanya ng entertainment press sa presscon ng kanyang movie na ‘Kampon’ ay naikuwento niya ang pagiging mahusay ni Elias sa pag-play ng piano na namana raw kay Ellen.

“Nakuha niya from Ellen, ‘yung father ni Ellen wizard sa piano. He picks it up, hindi na tumitingin sa baba, nagbabasa na lang siya ng notes,” pagmamalaking kuwento ni Derek.

Ayon pa kay Derek, “Ang problem lang kay Elias is mahiyain, so lahat kami naka-focus kung tutugtog ba siya o hindi.”

Maliban sa pag-play ng piano ay into skiing din si Elias

“Si Elias kasi is taking a liking to skiing so we’ll take him skiing again. ’Yun na pick up din niya really quick nung dinala namin siya sa South Pole last year and then we took him to Niseko. This year, so he really wants to go skiing, so wel’l go skiing in Norway with Adarna family.”

Ilang weeks din na nasa ibang bansa sina Ellen, Derek, at Elias kaya tinanong siya kung paano ang pag-uusap nina Ellen at John Lloyd kapag matagal na mawawala si Elias sa bansa.

Sey ni Derek, “To have a successful parenting, you need to have good communication so there is great communication.

“Kapag wala kami, there’s schedule for Elias. But it also helps a lot now na may school na siya kasi he has to be disciplined and he can’t just miss school. So hindi siya sasama sa amin sa Antartica because of school, pero sa Norway magkasama kami,” kuwento niya pa.

Sa Antartica kasi ang honeymoon nila ni Ellen pagkatapos nilang pumunta ng Norway.

Speaking of discipline, nadidisiplina rin ba niya si Elias?

“I was brought up that way. Ellen wants me to do that. But again, discipline is by communication, is not by spanking the child. It’s about communicating to the child what’s wrong and what’s right and explaining to them why you’re giving them punishment by not playing them with their iPad, punish them by not getting to watch YouTube or go to the park,” sagot niya.

Pero hindi naman daw siya nahihirapan mag-disiplina kay Elias dahil mabait na bata raw ito.

“It’s all about communication but again with me, I’m very, very lucky because Elias is a very good boy so it isn’t much disciplining to do. Once you explain something to him he picks it up really, really quick.”

Samantala, masaya si Derek na ang comeback movie niya na ‘Kampon’ ay nakasama sa 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF).

Kasama niya sa pelikula sina Beauty Gonzalez, Zeinab Harake, Nico Antonio, at ang child star na si Erin Rose Espiritu.

Ang ‘Kampon’ ay dinirek ni King Palisoc, produced ng Quantum Films, at mapapanood na sa mga sinehan simula December 25. (Byx Almacen)