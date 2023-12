Sarah umalma na sa mga paninira

Sa bagong gawang Broadcast channel ni Sarah Lahbati sa Instagram na ‘good vibes only’, pinost ng aktres nitong Lunes ng tanghali ang isang art card na may photo niya at may caption.

“I’m grateful that I married Richard because he’s truly husband material and a father figure. It seems he got brainwashed, that’s why he changed. I can’t stand the fact that my mother-in-law, you’d think, was not well taken care of by her husband before. My advice to those planning to get married, get to know your future in-laws so you won’t end up like me.”

Pero nilinaw ni Sarah na FAKE NEWS daw ito! Wala raw siyang sinabing ganun against her in-laws.

Ito nga ang chika ng aktres sa kanyang IG channel members, “Hey everyone! Just wanted to clear something and this is the last time (hopefully) that I’ll have to do this. Please beware of fake news. I never said this,” paglilinaw ni Sarah ukol sa kumakalat na chika sa social media.

Noong Sunday lang binuksan ni Sarah ang nasabing channel for her fans pero patuloy na tumataas ang bilang ng members niya, ha. Habang sinusulat ito ay mayroon na siyang 28.7K members.

Mukhang ginawa ni Sarah ang channel na ito para maging medium niya sa pakikipag-usap sa kanyang followers.

Super promote pa ito sa kanyang main IG account ng nasabing broadcast channel.

Nitong Linggo ay puro bible verses ang shinare ni Sarah sa kanyang members.

Samantala, napansin ng netizens na laging ka-join ni Sarah ang kanyang mga magulang na sina Abdel at Esther Lahbati. Sa launch event ng isang personal care club ay karay-karay rin ni Sarah ang kanyang parents.

Bantay-sarado raw si Sarah say ng netizen.

Kaloka!