Robert Bolick wala pang petsa dribol para sa Road Warriors

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

4:00pm – Terrafirma vs Converge

8:00m – TNT vs NLEX

MASUSUBUKAN ang bagong balasang NLEX laban sa TNT sa nightcap ng PBA Commissioner’s Cup sa PhilSports Arena ngayong Miyerkoles.

Kaa-apruba lang ng Commissioner’s Office ang three-team, seven-player trade sa pagitan ng Road Warriors, NorthPort at San Miguel.

Nakuha ng NLEX sina Robert Bolick at Kent Salado, pinakawalan ang dalawa sa pamato nila sa opensang sina Kris Rosales at Don Trollano.

Hindi pa nga lang sigurado kung makakalaro na si Bolick na isa ring offensive threat, pamasak sa pwesto ni Kevin Alas na ginarahe ng knee injury.

“As of now, wala pa (timetable sa debut ni Bolick),” ani Road Warriors governor Ronald Dulatre noong Lunes. “We’re hoping he can play the soonest.”

Kasama si replacement import Stokley Chaffey, natikman ng NLEX ang third straight loss via 113-101 loss sa Rain or Shine noong December 8, sa 2-5 card ay nasa 10th place.

Sa kabilang banda, in-activate na ng TNT si Matthew Ganuelas-Rosser pero manipis pa rin ang lineup ni coach Jojo Lastimosa na wala pa ring RR Pogoy, Carl Bryan Cruz, Justin Chua.

Muling pangungunahan nina Rondae Hollis-Jefferson, Jayson Castro, Calvin Oftana, Kelly Williams ang misyon ng Tropang Giga na makawala sa two-game slide para umangat sa 3-3. Nasa 7th spot ang TNT matapos masilat sa NorthPort 128-123 sa overtime noong December 1, nakapahinga ng 12 days.

(Vladi Eduarte)