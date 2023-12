Swak bilang topnotcher ang dalawang graduate mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Western Visayas State University para sa November 2023 Philippine Nurse Licensure Exam.

Ito ay sina Aristotle Calayan Castronuevo at Cris Vinz Corpuz Tomboc na kapwa nakakuha ng overall rating na 91.00% mula sa 25, 761 na pumasa sa naturang exam.

Puno naman ng pagpapasalamat si Cris sa mga taong sumuporta sa kanya.

Aniya, “I am forever grateful to the wonderful people who stood by me from day one.”

Pareho rin silang nag-enroll sa review center na ‘Toprank Review Academy’ na nagpahatid din ng kanilang pagbati sa dalawa.

“THESE NURSING BOARD EXAM TOPNOTCHERS ARE TOP RANKERS!” ayon dito.

“We have seen your hard work and now is the time to see the fruits of your labor. Keep moving forward and be an inspiration to everyone,” dagdag pa nito.

(Moises Caleon)