Piolo emosyonal, naiyak

Naging emosyonal si Piolo Pascual matapos manalong best lead actor and entertainer sa 36th Aliw Award para sa kanyang pagganap bilang Crisostomo Ibarra sa musical play na ‘Ibarra’.

Hindi agad nakasagot at ilang beses nagpahid ng luha nang matanong siya ni Ganiel Krishnan ng ABS-CBN News kung bakit siya naging emosyonal.

“Masaya,” na lang ang nasabi ni Piolo habang patuloy ang kanyang pag-iyak at pagpahid ng luha.

“Hindi natin liga ‘yung teatro pero I started out in theatre,” sey ni Piolo.

“It just only means that you’re hard work has paid off,” sey pa niya.

Dagdag pa niya, palagi siyang magiging humble at thankful sa mga matatamasa niyang recognitions.

Ang bongga lang kung pati sa 2023 Metro Manila Film Festival ay siya rin ang tanghaling best actor.

Marami kasi ang nagsasabing isa si Piolo sa may malaking chance na maging best actor sa MMFF ngayong taon para sa pelikulang ‘Mallari’.

Sa tulong ng kanyang direktor na si Derrick Cabrido ay nagawa niyang bigyan ng iba’t ibang atake ang tatlong characters niya sa ‘Mallari’ na mapapanood na sa mga sinehan simula December 25.

Bonggels talaga ni Piolo, ha!

(Byx Almacen)

