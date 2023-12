“Pinoy Strong 100” sukatan ng werpa

HAHANAPIN ng mixed martial arts (MMA) fighter na si Mark Striegl ang pinakamalulusog at pinakamatitibay na indibidwal pati na rin sa mga pambansang atleta kapag nagsimula na ang serye ng kompetisyon sa Department of Tourism-backed “Pinoy Strong 100” sa susunod na taon.

Ang sports reality TV show, na pinangungunahan ng national sambo artist ding si Striegl, ay naglalayon na matukoy ang pinakamalakas na Pilipino sa lahat ng antas ng buhay, anuman ang edad, kasarian o katayuan sa lipunan.

“Pinoy Strong 100 is not just about showcasing physical strength. It also aims to highlight the cultural heritage and the best of the Philippines’ islands and destinations,” sabi ng co-producer na si Allan Majadillas ng “One-Of-A-Kind Asia” Martes sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa VIP Lounge ng Rizal Memorial Sports Coliseum sa Maynila.

Ang unang selection event ay ginanap noong weekend sa Skyranch sa Tagaytay City sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Olympic Committee, na nagtatampok ng mga pambansang atleta mula sa iba’t ibang National Sports Associations.

Top finishers ang mga atleta mula sa Philippine Canoe Kayak Federation (PCKDF) sa tryout kung saan ginawa ni Jobert Penaranda at Ojay Fuentes ang 1-2 finish para sa national paddlers habang pumangatlo si Mylene Matias ng kurash at pumang-apat si Roger Kenneth Masbate, galing din sa PCKDF.

Animnapung (60) aspirante mula sa judo, obstacle sports, taekwondo, muay thai, kurash, wrestling at canoe-kayak-dragon boat ang dumaan sa iba’t ibang hamon, kabilang ang burpees, dumbbell thrusters, medicine ball throws at pull-ups ang lumahok sa tryout.

“We will have challenges to determine the strongest of them all. We will squeeze the physical and mental toughness out of the participants,” sabi ni Striegl sa lingguhang forum na suportado ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Pagcor, San Miguel Corporation at Milo.

Ang mga susunod na pagpipilian, na bubuksan sa publiko, ay gaganapin sa Cebu at sa BGC sa Taguig sa Enero upang makumpleto ang 100 kalahok sa one-of-a-kind reality TV show.

“This campaign celebrates the Filipino people and their incredible strength. We invite all Filipinos to join us in this inspiring search for the Pinoy Strong 100 and to witness the beauty of our culture and the strength of our people,” dagdag ni Christine Majadillas, CEO ng “One-of-a-Kind Asia”, isang kilalang kumpanya na nakatuon sa pagpapakita ng mga pambihirang kwento ng mga atleta at destinasyon ng turismo sa bansa.

(Lito Oredo)