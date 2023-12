Nanindigan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mananatili sa Disyembre 31, 2023 ang deadline sa consolidation ng mga public utility vehicles sa kabila ng pagtutol ng mga transport group dahil magreresulta umano ito sa jeepney phaseout.

Sinabi ng pangulo na ginawa niya ang desisyon matapos ang pagpupulong sa mga transport official.

“Today, we held a meeting with transport officials, and it was decided that the deadline for the consolidation of public utility vehicles (PUV) operators will not be extended,” saad ni Marcos Jr. sa kanyang pinost sa Facebook nitong Martes.

Ayon sa pangulo, 70% ng PUV operators ang tumukod sa consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

“We cannot let the minority cause further delays, affecting the majority of our operators, banks, financial institutions, and the public at large,” diin ni Marcos.

“Adhering to the current timeline ensures that everyone can reap the benefits of the full operationalization of our modernized public transport system. Hence, the scheduled timeline will not be moved,” dugtong pa niya.

Sa ilalim ng consolidation, inoobliga ang mga jeepney operator na bumuo ng kooperatiba o korporasyon upang dito ibubuhos ang pondo na pambili ng modernized jeepney.

Ikinasa na ng grupong Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) ang dalawang araw na jeepney strike simula sa Huwebes, upang tutulan ang deadline ng consolidation sa katapusan ng Disyembre.

Ayon kay Ka Mody Floranda, pangulo ng Piston, tinatayang 80% ng mga operator ang tatanggalan ng prangkisa at maraming mga drayber ang mawawalan ng kabuhayan dahil sa panghihimasok ng mga malalaking korporasyon. (Prince Golez)