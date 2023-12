Paldo ang mga kampeon! Kevin Quiambao, DLSU may bonus na tig-P500K

NADAGDAGAN ang grasya ni Most Valuable Player Kevin Quiambao sa matatanggap na bonus na tig-P500,000 kasama ang championship team members ng De La Salle Green Archers sa UAAP Season 86 men’s basketball tournament.

Ayon sa Buzzard, nararapat lamang na makatanggap ng ganoong halaga ang mga manlalaro matapos makuha ang titulo laban sa UP Fighting Maroons, isang koponan na pinamumunuan ng foreign student athlete (FSA) na si Malick Diouf.

Sa kabilang banda, ang Archers ay nakadepende sa pagganap ni Kevin Quiambao, ang unang lokal na nanalo ng season MVP award mula kay Kiefer Ravena noong 2015.

Una nang nakatanggap ng malaking halaga si Quiambao sa halos pagwawalis sa mga nakatayang karangalan sa torneo.

Nakita ang limitadong oras ng paglalaro ni Quiambao sa Season 86 habang ang La Salle ay umaasa kay Bright Nwankwo bilang kanilang dayuhang estudyanteng atleta,

Higit pa rito, ang championship run ng La Salle ay nagsisilbing regalo sa isa sa kanilang mga tagasuporta, ang bilyonaryo na si Enrique Razon.

Ayon sa ulat mula sa Bilyonaryo website, naglabas si Razon ng “championship or bust” directive sa Archers bago magsimula ang Season 86.

“Gaya nga ng sabi ni Razon, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo: mananalo at matatalo. Walang in-between, kaya kailangan nating magsikap na maging pinakamahusay. Nobody wants to associate themselves with losers, as he mentioned,” sabi ni La Salle head coach Topex Robinson sa isang press conference bago magsimula ang season.

(Lito Oredo)