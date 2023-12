Pagkakaisa laban sa terorismo

Anim na taon na ang nakalipas nang mapuksa ng ating sandatahang lakas sa madugong pakikipaglaban ang teroristang grupong Maute na kumubkob at naghasik ng karahasan noon sa Marawi City. Hindi pa halos nakakabangon ang Marawi sa unos na pinagdaanan nito nang muling umatake ang mga terorista noong linggo sa loob ng Mindanao State University (MSU).

Kasalukuyang nagsasagawa ng misa sa loob ng MSU gymnasium nang maganap ang malakas na pagsabog na ikinamatay na apat na katao. Mahigit 70 pa ang sugatan sa terrorist attack na inako ng tinatawag na Islamic State group.

Mariin po nating kinondena ang karuwagang ito ng mga terorista na ang tanging kayang labanan ay mga inosenteng sibilyan. Nakakalungkot na sa loob pa ng isang institusyon ng karunungan kung saan tahimik na nag-aaral at humuhubog ng kanilang magandang kinabukasan ang ating mga kabataan naganap ang terrorist attack.

Bilang dati pong assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG), ang karahasang bunga ng terorismo ay hindi na bago sa atin. Sa pamamahala noon ni DILG Secretary Ronnie Puno ay marami po akong natutunan kung paano masasawata ang ganitong kasamaan.

Isa po sa mga programang pinatupad noon ni Secretary Puno ay napakasimple—ang mapag-isa ang mga komunidad para lahat ay magtulungan laban sa terorismo.

Mabisang istratehiya po ito dahil karaniwang naiiwasan ang mga terrorist attack kapag tama ang impormasyon o intel na maaksyunan ng ating mga militar at pulis.

Ang mga barangay public safety officer o karaniwan ng tinatawag nating mga barangay tanod ay maaring makatulong sa pagmamasid at pagmo-monitor ng mga kahina-hinalang kilos sa kanilang mga komunidad. Gayundin po ang mga barangay peace and order committee na makakadagdag din sa pagmonitor at pag-alam kung may mga bago bang dayo sa kanilang mga lugar.

Dapat na palakasin din ang mga civilian volunteer organizations (CVOs) na siyang magisisilbi ring mga ‘force multiplier’ o dagdag-suporta sa mga militar at pulis sa pagsugpo sa terorismo. May mahigpit na background check at istriktong training sa mga gustong maging miyembro ng mga CVO. Rehistrado rin po dapat sila sa Philippine National Police (PNP).

Sa ilang panayam po ng mga kaibigan natin sa media, karaniwan na nilang tinatanong kung paano bang ang mga barangay tanod at CVO ay makakalaban sa mga teroristang bihasa sa digmaan.

Dito po natin nakakalimutan na ang pagpuksa sa terorismo ay hindi sa paraang militar lamang. Ang simpleng information gathering at pag-update ng record ng mga nakatira sa mga barangay na siyang pagtutulungan ng ating mga tanod, peace and order committee at mga miyembro ng CVO ay isa ring mabisang paraan para maiwasan ang pag-usbong ng terorismo.

Isa pa pong mabisang paraan ay ang pagputol ng pinagkukunan ng pondo ng mga terorista. Maaring ang kanilang pondo ay galing sa mga lehitimong organisasyon na nagsisilbing front para sa kanilang mga masamang gawain, o ‘di kaya naman ay sa mga krimen na tulad ng drug trafficking, smuggling, at kidnapping.

Tulad nga ng sinabi ng isang kaibigan natin sa media, kung magbabantay at magmo-monitor ang mga barangay tanod bilang suporta sa mga awtoridad sa paglaban sa terorismo, maari rin itong makatulong sa kampanya laban sa illegal drugs at iba pang krimen, na baka hindi natin alam ay siya palang pinagkukunan ng pondo ng mga terorista.

Ang simpleng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad laban sa terorismo at iba pang karumal-dumal na krimen ang siyang dapat na maging prayoridad po nating lahat. Dapat ay hindi lamang sa pagpaparusa sa mga terorista nakatuon ang pansin ng gobyerno kundi sa pagpigil sa kanilang mga masasamang plano bago pa ito maisagawa.