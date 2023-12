Tulad ng kanyang ipinangako, inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kasama sa 2024 national budget ang pondo para sa pagpapalakas ng depensa sa West Philippine Sea.

“As we have learned from the constant bullying and aggression of China against Filipino fishermen and our protectors in the WPS and our exclusive economic zone, we badly need to upgrade our capabilities in patrolling our seas. As pro¬mised, your Senate has delivered,” pahayag ni Zubiri, matapos ratipikahan ng Senado ang panukalang pambansang badyet sa susunod na taon.

Sa bicameral committee conference ng P5.768 trilyong 2024 General Appropriations Act, sinabi ng lider ng Senado na ipinaglaban nila ang pag-sama sa dagdag na P10.47 bilyon para sa pag-upgrade ng depensa at pagpapalakas na presensiya sa WPS.

Partikular dito ang P6.17 bilyon na idinagdag sa pondo ng Department of National Defense at Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines, P2.8 bilyon para sa Philippine Coast Guard (PCG), P1 bilyon sa National Intelligence Coordi-nating Agency (NICA), at P500 milyon para sa Department of Environment and Natural Resources. (Dindo Matining)