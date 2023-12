NBA star Ja Morant sumalang sa witness stand kaugnay sa kasong pananapak

SUMALANG sa witness stand si Memphis Grizzlies star Ja Morant kaugnay sa kasong pananakit na isinampa sa kanya ng isang teenager.

Kinasuhan ni Joshua Holloway, 18, si Morant at kaibigan nitong si Davonte Pack ng assault, reckless endangerment, abuse or neglect, infliction of emotional distress.

Sa isang pickup game sa bahay ng mga magulang ni Morant sa Memphis nangyari ang insidente noong July 2022.

Ayon kay Morant, malapitan siyang binato ng bola sa mukha ni Holloway.

Inamin ni Morant, 24, na binigyan nila ni Pack ng tig-isang sapak ang nagrereklamo. Sadsad daw si Holloway sa bigwas ni Pack.

Giit ni Morant, self defense lang ang ginawa niya.

Sa baba raw siya inabot nang ibato ni Holloway ang bola sa isang check-ball situation.

Sa pickup games, “check” ang tawag kapag ipinahawak ng isang offensive player ang bola sa kalaban sa isang deadball para ma-check kung handa na ang teamamtes.

Suspendido ng 25 games sa NBA si Morant dahil sa video niyang lumabas na nagpapakita ng baril sa isang sasakyan. Sa December 19 pa matatapos ang suspension.

(Vladi Eduarte)