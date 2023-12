MPBL binigyan ng scholarship mga petmalung junior player

GINAWARAN ng scholarships ang mga mahuhusay na kabataang manlalaro sa Junior MPBL sa pagtatapos ng inaugural season sa pagdaraos ng awarding ceremony nitong Lunes (Disyemre 11) sa Amoranto Sports Complex.

Ang kaganapang tinaguriang ‘Extreme Gaming Awards’ ay kinilala ang pambihirang talento at sportsmanship ng mga batang manlalaro ng basketball na lumahok sa anim na buwang paligsahan.

Tampok sa aktibidad ang pag-anunsiyo ng mga nakikipagkumpitensiyang koponan sa nagpapatuloy na Junior MPBL playoffs at ang pagpili ng MP Choice Award, ang manlalaro na lumabas bilang MP Choice Award ay binigyan ng apat na taong scholarship sa University of Makati na kumpleto sa dorm, food allowance at tulong sa miscellaneous fees.

Sinisiguro ng dating senador at founder ng MPBL na si Manny Pacquiao ang kinabukasan ng mga batang baller hindi lamang sa basketball, kundi maging sa edukasyon.

(Lito Oredo)