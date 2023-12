Morning After hanep sa tulin

NAGPAKITANG-GILAS ang kabayong si Morning After matapos angkinin ang titulo sa Ambassador Antonio M. Lagdameo Juvenile Championship Cup na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinabayan ni Morning After ang matutulin sa largahan na sina Ghost at Gameir Winner para magtagisan sila ng bilis sa unahan.

Subalit sa huling 400 metro ng karera ay kumuha na ng unahan si Morning After at inungusan nito ang matibay na si Ghost.

Pagsungaw ng rektahan ay nasa dalawang kabayo na ang abante ni Morning After sa pumapangalawang si Ghost habang nasa pangatlo si Gameir Winner.

Rumeremate naman si King James sa tabing balya pero hindi na rin ito umabot sa nangungunang si Morning After.

Tinawid ni Morning After ang meta ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si King James, tersero si Be Smart.

Sinakyan ni jockey Kelvin Abobo, inirehistro ni Morning After ang tiyempong 1:43.2 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P900,000 premyo.

(Elech Dawa)