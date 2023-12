HINANGAAN ng mga netizen ang hiker na si Arqam at alagang pusa na si Gibby dahil success ang pag-akyat nila sa Mt. Pulag.

Kinagiliwan nila lalo ang fur baby ni Arqam na si “Gibby,” ang 10-month old Persian cat na kalmadong nakasakay sa balikat ni Argam habang umaakyat sila sa bundok.

Hindi na bago kay Gibby ang pagrampa.

Lagi kasi siyang isinasama ng fur dad niya sa mga lakad nito.

Ang sabi ni Arqam, una niyang isinama si Gibby nang akyatin niya ang Mt. Ulap

O di ba, adventurous agad ang fur baby.

“Hindi lang sa bahay dapat umiikot ang mundo nila. Kailangan din nila masilayan ang ganda ng mundong ginagalawan nila,” ayon kay Arqam.

At always handa si Arqam. Alam niyang lalamigin ang alaga sa tuktok ng bundok kaya naman may dala na itong pambalot para hindi ito ginawin.