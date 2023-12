Ni Rey T Sibayan

Mga ka-Misteryo kinalampag na ba kayo sa dis-oras ng gabi at ayaw kayong patulugin ng mga multo? Paano kung pati sa araw ay ginagambala kayo at nagwawala ang mga multo.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Giselle ng Maynila ay nagtungo sa bahay nila sa probinsya at dito siya nasindak sa kanyang nasaksihan.

Misteryo: “Ano ba ang nangyari at nasindak ka? Ancestral house ba yung pinuntahan niyo sa province?”

Giselle: “Bagong tayong bahay yun pero gawa sa kahoy – up and down siya. Kaya kami nagpunta kasi ipapa-bless yung house the next day which is Sunday. Pero yun nga grabe natakot talaga ako.”

Misteryo: “So dumating kayo sa house the day before ng house blessing day. Anong nangyari? Siyempre kailangan niyo matulog.”

Giselle: “Yun nga patulog na ko nun nang biglang may kumalabog sa room na tinulugan ko. Noong una akala ko house cat lang na lumusot sa room alam mo naman ang mga cat kahit saan nagpupunta. Later on nalaman ko wala naman palang house cat. Pero that night talaga hindi talaga ako nakatulog. Inisip ko naman namamahay lang ako kasi ganun naman talaga di ba kapag hindi mo talaga bahay na inuuwian maninibago ka.”

Misteryo: “After nung kalabog ano pa naramdaman mo o narinig?”

Giselle: “This is scary kasi kitang-kita ko nagbukas yung aparador sa loob ng room at sinadya talaga na makita ko then may shadow na lumabas kitang-kita ko talaga then sunud-sunod na noise na sa buong house.”

Misteryo: “That means hindi lang ikaw ang naka-experience nun kung whole house ang noise?” Giselle: “Yes the next day Sunday nagtanong ako sa mommy ko narinig din daw nila yun pero hindi na pinansin parang nasanay na ata silang ganun kasi psychic siya pati lola ko. Saka noong on-going na ang blessing pati si father priest nagulat nang makarinig siya ng mga kalabog sa buong house pero naging successful naman awa ng Diyos.”

Kayo mga ka-Misteryo ano ang gagawin niyo kapag nakaranas din kayo same as naranasan ni Giselle?

Mag-share ng inyong Misteryo experiences sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.ReyTSibayan.com at abante.com.ph.