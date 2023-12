HINANGAAN ng mga netizen ang mga guhit ng walong-taong gulang na anak nina beauty guru Vicki Belo at Doc. Hayden Kho na si Scarlet Snow Belo.

Sa kanyang Instagram post, makikita ang mga iginuhit ng celebrity kid na agila at isang Pokemon character na kapwa nakalagay sa Parola Gallery sa University of the Philippines College of Fine Arts sa Diliman, Quezon City.

“It’s finally exhibition day. Two works I made last year when I was still 7 are displayed at the “Pencils and Progress” Student Art exhibit here in the U.P. Fine Arts Parola Gallery,” sabi sa Instagram caption ni Scarlet.

Pinasalamatan naman ni Sarlet ang kanyang mga magulang at ang kanyang guro sa sining na s Cathy Ongteco.

Nag-comment naman ang mga netizen sa kanyang post.

“Scarleettttt, so artisticccc” ani ng isang netizen.

Dagdag pa ng isa, “Nice work baby girl”

“Galing ate Scarlett..more works of art pls” request naman ng isa.