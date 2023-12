Marian, Dingdong pinagdarasal mga dumanas sa hiwalayan

Usong-uso ang hiwalayan ngayon, at sabi nga, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes na talaga ang maiku-consider mong couple goals at inspirasyon.

“Yung mga nakikita naman sa social media, sa kung ano ang mga nangyayari sa amin, 1% lang talaga `yon sa totoong nangyayari. Hindi naman talaga naisi-share namin.

“Hindi naman kami perpektong couple. Pero isa lang ang bagay na sinisigurado namin, na we always tried hard, to become a better person’s each day, not just for ourselves, but for our family,” sabi ni Dong.

Pero, ano ba ang masasabi nila sa mga nangyayari ngayon sa paligid, na kahit ang mga matagal nang magdyodyowa, na ang iba ay kasal na, pero nauuwi pa rin sa hiwalayan?

“Actually parang wala ako sa position para mag-comment sa mga ganiyan, pero every time na makakarinig talaga tayo ng mga ganiyan, nakakalungkot talaga.

“Ang tanging magagawa lang natin kapag may mga ganiyan tayong naririnig, lalo na kung kaibigan naman natin sila, ipagdasal natin sila na maging maayos at makayanan ang mga pagsubok,” sabi pa ni Marian.

Anyway, umuulan talaga ng biyaya sa DongYan, dahil bukod sa pelikula nilang ‘Rewind’ heto nga at may bago na naman silang endorsement, ang NWow electric vehicles.

At sabi nga ni Dong, pinag-isipan nilang mabuti, sinubukan ang produkto, bago nila tanggapin.

“Hindi naman kami puwedeng mag-represent ng isang brand na hindi align sa buhay namin. Kailangan nagtitiwala kami sa brand, bago namin tanggapin!” sabi ni Dingdong.

Anyway, may paalala si Dingdong sa mga gustong tumangkilik sa electric vehicle na tulad ng NWow.

“Lahat naman tayo may kanya-kanyang responsibilidad sa lipunan, sa pamilya, sa isa’t isa. Kung ano talaga ang akma sa inyo na gamit, maa-apply niyo `yon.

“Like ito nga, definitely gagamitin lang namin ito sa malalapit na lugar lang. Hindi naman namin puwedeng gamitiin ito sa Baguio, di ba? Bawal naman talaga ito sa mga ganun, sa highway.

“Let’s be mindful sa ating mga responsibilidad! Merong tamang lugar para sa ganitong sasakyan.

Anyway, ngayong Pasko nga raw ay personal na magde-deliver si Dingdong ng mga regalo nila sa mga kapitbahay nila, at ang gagamitin nila ay ang NWow.

Nasubukan na nga raw ito ni Marian, at mahalaga raw ay aware ka lang sa mga makakasalubong mo.

“Basta pangmalapitan lang, walang problema,” sabi na lang ni Dong.

“Puwedeng ako ang mag-deliver ng mga regalo sa kanila, basta malapit lang talaga,” saad na lang ni Marian. (Dondon Sermino)