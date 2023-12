‘Malaya ka na’: Kim Chiu burado na sa YT ni Xian

Ano kaya ang gustong sabihin ni Xian Lim, na dinaan niya sa YouTube channel niya?

‘Yun nga, kakasulat ko lang, na hindi pa naman talaga burado ang lahat ng mga video ni Xian, na kasama si Kim Chiu, dahil noong mga oras na `yon, mapapanood pa rin ang mga trip nila sa iba’t ibang panig ng mundo, na magkasama, at masayang-masaya.

Pero ngayon (December 12), naloka ang mga fan, na biglang-bigla, tatlong video na lang ang makikita sa YouTube channel ni Xian.

Mga lumang video tulad ng ‘A Million Dreams Cover’ na 5 years ago na, ang ‘Cali XL Adventure’ na pitong taon na rin, at ang ‘Draw My Life’ na 7 years ago na rin.

Kaloka, ‘di ba?

Noong una nga, nag-isip lang ang mga faney na baka naka-hide lang ang mga video na unang nawala sa YT wall niya, dahil sa mga pangit na komento ng mga fan.

Pero ngayon, mahirap na ngang sabihin na naka-hide pa rin o itinago lang ang iba, dahil kaloka nga na tatlong video na lang ang makikita.

Eh, kaya ka nga nag-YouTube, para malaman ng mga tao ang ganap sa buhay mo, o magkaroon ng access ang mga fan mo sa buhay mo bilang tao, at bilang aktor/artist.

Sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag si Xian sa kundisyon niya, o nila ni Kim.

Pero, ang malinaw lang ngayon, unti-unti ay tila nagdi-delete na siya ng mga ‘memories’ nila ni Kim, ha!

Sa Instagram naman ni Xian, ang mga photo/video pa rin sila ni Kim, at siguradong nag-aabang ang mga fan kung sa hinaharap ba ay unti-unti na rin mawawala ang mga `yon?

Anyway, sa X (Twitter) nga ay kung ano-ano na agad ang reaksyon ng mga faney.

“Bakit ako ang nalulungkot para kay Kim? Nasasaktan ako.”

“Basta ako masaya para kay Kim na malaya na siya. She is free from self centered human being.”

“Sayang naman, ang dami nilang memories.”

“Mukhang matagal na rin silang break. Sa Star Magic Ball pa lang ramdam na `yon, eh.”

“Huwag si Kim ang kulitin niyo, si Xian ang pasagutin niyo sa mga isyung ito.”

“Kaloka na ang lalaki pa talaga ang unang nagdi-delete ng mga memories nila, ha!”

“Malaya ka na Kim. Masakit, pero laban lang!”

Anyway, basta sa presscon ng ‘Linlang’ noon para sa kanilang nalalapit na pagtatapos, tinanong si Kim tungkol doon, at ang sabi lang niya, ‘Nalinlang kayo ng mga tsismis’.

Well…