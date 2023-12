Libreng counseling, alok ng Victoria, Negros Occ

Lubos na pinahahalagahan ng Victoria, Negros Occidental and mental health.

Kaya naman magbibigay ito ng libreng counseling services sa mga kababayan nilang nangangailangan ng psychosocial support.

“Mayor Javier Miguel Benitez, through the City Culture and Ethics Office (CCEO) in collaboration with the City Health Office (CHO), aims to raise mental health awareness. The more we know about mental health, the better,” pahayag ng city government.

Para mapataas pa ang kamalayan sa kahalagahan ng mental health, naglabas ng ilang paalala sa social media ang CCEO at CHO-Mental Health Services.

Ayon kay Dr. Joselito Diaz, mayroon silang hotline para sa mga nangailangan ng counseling.

Tinawag itong Tawag Paglaum-Centro Bisaya 24/Crisis Intervention and Suicide Hotline at National Center for Mental Health Crisis Hotline.

“We have been tirelessly promoting a clean, efficient and inclusive governance, and I have seen each of you do your part in this vision of ours. But we never forget to elevate the work-life balance for all city employees,” ayon kay Benitez.

Inaalok nila ang libreng serbisyo hindi lamang para sa kanilang mga empleyado kundi para rin sa mga residente. (Natalia Antonio)