LA Dodgers sinungkit si Trey Sweeney mula New York Yankees kapalit nina Victor Gonzales at Jorbit Vivas

NAKIPAG-TRADE ang Los Angeles Dodgers sa New York Yankees para lumuwag ang roster at magkaroon ng spot sina Shohei Ohtani at Joe Kelly.

Ipinamigay ng LA sina left-hander Victor Gonzalez at infielder Jorbit Vivas kapalit ni shortstop prospect Trey Sweeney mula Yankees.

Puno na ang 40-man roster ng Dodgers bago ang trade.

Pumirma sa Dodgers ng record $700 million, 10-year contract si Ohtani, binigyan ng $8M, one-year deal si Kelly.

Kinuha ng New York si Sweeney, 23, bilang 20th pick noong 2021. Naka-13 homers at 20 stolen bases siya sa Doouble-A Somerset noong nakaraang season.

May 3-3 record sa 33 relief appearances si Gonzales, 28, sa Dodgers nitong 2023. Naglista siya ng 33 strikeouts, 10 walks sa 33 2/3 innings. Pumapalo sa 94.6 mph ang sinker niya, bumabato rin ng sliders at changeups.

Second at third baseman si Vivas, 22, naka-12 homers, 21 steals sa 109 games sa Double-A Tulsa ngayong taon.

(Vladi Eduarte)