Sino raw itong kilalang bilyonaryo sa bansa ang may kakaibang pa-raffle sa kanyang Christmas party?

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na sa five-star hotel daw ang venue ng Christmas party ng bilyonaryo kaya marami ang umasa na bongga ang papremyo.

In fairness, may door prize agad sila sa mga bisita kaya doon pa lang ay happy na agad sila.

‘Yon nga lang, kumbaga sa social media, parang clickbait ang nangyari dahil inantok na ang mga bisita pagkatapos kumain.

Eh paano naman kasi, kaunti lang ang pina-raffle na premyo kaya napi¬litan ang mga organizer na magdagdag pa ng ira-raffle na premyo.

Ang problema, wala naman silang hawak na cash kaya pledge na lang ang ginawa sa mga magwawagi.

May ilan daw sa nagwagi ang hindi na nag-claim ng premyo dahil kailangan pang, as in may resibo!

Pintahan n’yo na. Ang kompanya ng bilyonaryo na hulugan ang premyo sa raffle ay may kapangalan na politiko.