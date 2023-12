KathNiel inaasahang magkikita sa ABS-CBN Christmas special

Hindi pa rin nabubuwag ang KathNiels kahit umamin na nga noong November 30 sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila.

Sa katunayan, mas lalong naging pursigido ang fan group nina Kathryn at Daniel na suportahan at handang-handa na silang mapanood ng live ang ‘Forever Grateful: The ABS-CBN Christmas Special 2023’ sa Araneta Coliseum ngayong December 13.

Every year ay may pa-donation drive activity ang KathNiel KaDreamers at lahat ng KathNiels para sa mga gagamiting props, pa-ilaw at kung ano-ano pang gimik para ipakita ang kanilang suporta kina Kath at DJ.

This year sa loob pa lang ng limang araw ay nakalikom sila ng halagang 205,605.25 pesos para gastusin sa Christmas special event ng ABS-CBN na parehong may partisipasyon sina Kathryn, Daniel.

Kaloka mga faney, pati ‘yung nalikom na halaga ay binigyan nila ng story at sign nga raw ito na maaayos din ang lahat.

Importante kasi sa KathNiel ang mga numbers na 5 at 25. Noong May 25, 2012 kasi official na naging magkasintahan sina Kath at DJ.

At kahit nga malungkot ang fans dahil sa hiwalayan nila ay tinuloy pa rin nila ang naging tradisyon nilang mag-donation drive para maipakita ang bonggang suporta sa love team.

“Even with heavy hearts, let us allow ourselves to feel again the happiness of living in a KathNiel World. We are now opening our donation drive in support of the unbeatable love team of their generation. Let’s go all out for KathNiel. Forever and Always. Forever in all ways,” ang imbitasyon sa social media ng leader ng fan group sa lahat ng kagaya niyang faney ng phenomenal love team.

Sinigurado ni Maricar, isa sa mga officers ng KathNiel KaDreamers, na mas lalo nilang bobonggahan ang gagawing pagsuporta sa mga idolo sa nasabing event kahit na hiwalay na ang mga ito.

Naniniwala rin sila na muling magkakabalikan sina Kathryn at Daniel balang araw.

Ang tanong ng netizens ay magsama kaya sa isang production number ang KathNiel o magkahiwalay na sila at kanya-kanyang segment sa inaabangang star-studded show ng Kapamilya?

Hoping ang KathNiels na sana kahit sa stage ay muli nilang magkitang magkasama ang pinakamamahal nilang tambalan. Masayang-masaya na raw sila pag nangyari iyon.

Abangan! (Ogie Rodriguez)