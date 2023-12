Inanunsiyo kahapon ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na matapos ang masusing deliberasyon, naging matagumpay ang pagratipika ng P5.768 trilyong pambansang badyet para sa 2024.

Ayon kay Romualdez, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa.

Sa isang pahayag, sinabi ng lider ng Kongreso na ang budget ay bunga ng masigasig ba pagta-trabaho ng Senado at Kamara de Representantes na nagkasundo upang ayusin ang magkaiba nilang bersyon nito.

Ani Romualdez, “Ang badyet ng 2024 ay nakatutok sa pagsugpo ng inflation, pagtulong sa mga mahihirap, at pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyong panlipunan.”

Pagtiyak pa ni Romualdez, ang karamihan sa mga alokasyon ng badyet ay mga legasiya at prayiridad ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr..

“Sa puso ng badyet ng 2024 ay ang layunin na mapabuti ang pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon, at pabahay para sa mamamayang Pilipino,” ayon kay Romualdez.

Aniya pa, ang pagtanggal ng Confidential at Intelligence Funds, na kinikilala bilang potensyal na pinagmumulan ng katiwalian, ay nagpapakita ng pangako sa pagsusuri at mabuting pamamahala.

Pahayag niya, “Ang pasasalamat ay ipinaabot namin sa aming mga kasamahan sa Senado sa pagsuporta sa mungkahi na italaga muli ang mga pondo na ito sa mga ahensiyang may kaugnayan sa seguridad ng bansa.”

Iniisip ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang tatlong Legacy Projects: Legacy Food Security, Legacy Specialty Hospitals, at Legacy Housing para sa mga mahihirap.

Itinakda rin ang 2024 budget upang suportahan ang mga magsasaka tulad ng patubig, libreng binhi, abono, at iba pang kagamitan. Ang pamumuhunan sa imprastruktura ng irigasyon ay mag-aambag sa mas mataas na produksyon ng pagkain.

Sinabi rin ni Speaker na nagsimula na ang konstruksyon ng mga specialty hospital, na may alokasyon ng P1 bilyon bawat isa para sa mga kilalang institusyon, kabilang ang PGH, National Kidney Center, Philippine Children’s Medical Center, National Cancer Center, Bicol Regional Medical Center, at specialty hospitals sa Batangas, Cavite, at Laguna.

Siniguro rin ng badyet ang patuloy na pagbibigay ng libreng pagpapagamot, dekalidad na serbisyong ospital, at gamot para sa mga kababayan nating nangangailangan.

Ang mga patuloy na inisyatiba tulad ng AICS at 4Ps ay nananatili upang suportahan ang mga walang trabaho. Ang bagong programa na AKAP (Ayuda sa Kapos ang Kita Program) ay naglalayong tulungan ang mga ‘near poor’ na kumikita ng P23,000 o mas mababa kada buwan, na nagbebenepisyo sa mga 12 milyong sambahayan.

“Sa kabuuan, ang badyet ng 2024 ay isang patunay ng aming pangako sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, nagtutok sa mga agarang hamon at nagbubukas ng daan patungo sa isang mas maunlad na hinaharap,” ayon kay Romualdez.