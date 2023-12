Dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ni Pastor Apollo Quiboloy ang nagsabing nakaranas sila ng parusa kapag nabigong makamit ang quota sa pagbebenta at pamamalimos sa mga estranghero.

Sa isang press conference na inihanda ni Senador Risa Hontiveros nitong Martes, ipinakita rito ang video ng isang alyas Jackson, na nagkuwento na 15-anyos lamang siya nang maanyayahan sa KOJC noong 1999.

Simula nang maging miyembro, inatasan daw sila na mag-solicit sa iba’t ibang panig ng Mindanao tulad ng Dipolog, Pagadian, Zamboanga del Sur, Zamboange del Norte, at sa buong Misamis Occidental at Misamis Oriental.

Nagsimula siyang makatikim ng parusa noong Disyembre 1999 nang mag-remit ng kaunting halaga para sa simbahan. Kalaunan, umaabot na sa 50 palo o latigo ang kanyang inaabot kapag hindi naka-quota.

“Noong 2014 mahigit 100 ang pinalo. Kasama ako doon, 100 bawat isang lalaki. ‘Yong isang babae doon 100, halos gumapang na pagkatapos,” wika ni Jackson na nagsabing paddle ang ginamit sa kanila.

Kuwento naman ni Arlene Stone, 15-anyos siya noon nang sumali sa KOJC at pinagpanggap na pipi’t bingi para makapanlimos.

“Namamalimos po kami sa Amoranto, pinadala kami from Davao to Manila para mamalimos… pinagpapanggap po kami na mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami ng iba’t ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CJF Children’s Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Sons of David. Seven po ‘yong association,” pagsisiwalat niya.

Noong hindi siya nakaabot ng quota, nakatikim umano siya ng 60 latigo at ipinahiya sa mga miyembro.

“It was 60 slashes at ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga member at worker ni Quiboloy,” aniya pa.

Sinabi naman ni Ferdinand Topacio, abogado ni Quiboloy, pawang recycled ang mga ibinibintang sa kanyang kliyente. Aniya, korte dapat ang mag-imbestiga nito at hindi ang Senado.

“These allegations are recycled, these are already the subject of a criminal proceeding in California in the United States,” wika ni Topacio sa interview ng ANC. “The Senate is not an investigative agency. It is not the court, police or NBI.” (Dindo Matining)