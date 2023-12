Jhassy apat na international award

Ang bongga lang ng dating child star na si Jhassy Busran dahil napakarami na pala niyang napanalunang award abroad!

Noong 2021 ay nanalo siya ng Best Performance by an Actress sa Manhattan Film Festival New York para sa short film na ‘Pugon’.

Nanalo rin siyang Best Child Actress sa Gully International Film Festival 2021 sa India.

Naging Best Child Actress naman siya sa Ashoka International Film Festival 2021 at panalo rin siya bilang Outstanding Lead Actress in a Movie at the World Class Excellence Japan Awards (WCEJA).

Sa presscon nga ng pelikulang ‘Unspoken Letters’ na showing na ngayong December 13 ay natanong namin siya kung umaasa rin ba siyang magkaka-award para sa bago niyang pelikula?

“Actually hindi ko po iniisip ‘yung tungkol sa award nung ginagawa namin ang pelikula. Siguro kung mano-nominate or manalo ako ng award, bonus na lang po ‘yon,” sey ni Jhassy.

At nang magkaroon nga ng premiere night ang pelikula at marami ang pumuri sa kanyang acting sa ‘Unspoken Letters’ ay natuwa si Jhassy.

Malaking bagay raw ang mga papuring natanggap niya sa mga nakapanood na ng pelikula.

“Sana po mas marami pa makapanood ng pelikula namin sa regular showing sa mga sinehan,” sey ni Jhassy.

So nice! (Jun Lalin)