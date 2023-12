Isang dagat trip bago mag-Pasko!

Ilang araw na lang Pasko na pero marami sa atin ang halos wala pang plano kung paano ise-celebrate ang pinakamasayang araw ng taon.

Kahit ako ay clueless pa kung anong gagawing preparasyon. Kung anong ihahandang pagkain, mga pangregalo at kung anu-ano pa.

Lumilipas ba talaga ang excitement lalo na kapag tumatanda na? Marami kase akong nakausap na ganito ang pakiramdam kaya hindi ko na lang masyadong pinapansin ang pag-e-emote lately kahit super festive na ng kapaligiran sa dami ng makukulay na ilaw at Christmas décor. Paulit-ulit na lang ang tema ng Christmas celebration nitong nakaraang mga taon kaya parang nakakatamad na. Totoo yata na para sa mga bata na lang ang Pasko.

Ganito rin ba ang feeling niyo? Siguro hindi ako nag-iisa sa ganitong pakiramdam lalo na yung mga walang kasama o makatulong man lang kahit sa pagtatayo ng Christmas Tree.

Masuwerte ang may mga kapatid, pinsan, pamangkin na game tumulong at mautusan, pero kung wala talaga kahit call a friend ang peg, mas mabuting maging simple na lang muna. Next year na lang magpabongga uli ng decors.

Kung ganito ang vibe mo sa sarili mo ngayong Christmas season na medyo senti, suggestion ko lang na mas mabuting lumabas muna at magpahangin.

Pakalmahin ang kalooban at isip. Nature therapy ang nakasanayan kong ‘gamot’ kaya minabuti kong mamasyal saglit sa tabing- dagat para makapagrelaks muna. Parang super loaded na kase ang isip sa daming ganap ngayong season. Nakakadagdag pa ang matinding trapik. Saan ba may malapit na dagat na budget friendly at walang traffic na madadaanan?

Simula nang mapasyalan ko noon ang ilang magagandang lugar sa probinsya ng Quezon, naging paboritong destinasyon na namin ito kung quick getaway ang hanap namin.

Una sa lahat ay malapit lang ito sa Metro Manila, 3-oras na tuloy-tuloy na biyahe ay malalanghap mo na ang sariwang hangin mula sa abot-tanaw na karagatan na napapigiran ng mga bundok.

Mula bahay namin sa Cainta, puro greenery at luntiang paligid ang madaraanan mo sa Antipolo City pa lang hanggang sa Marilaque Highway (Marikina-Infanta road) sa halip na dumaan sa SLEX, kaya san ka pa!

Maayos ang mga daan. Tuloy-tuloy lang na may mga tamang road signs kaya hindi ka maliligaw at matatakot bumiyahe.

Maraming resto at coffee shop sa daan kung gusto mong mag-stretching. Madadaanan mo sa bandang Pililla Rizal ang patok na windmills na isa ng tourist attraction ng probinsya.

Ilang saglit lang ay nasa bandang Famy, Laguna ka na at mula dito ay halos isang oras na lang patungong Real, Quezon.

Ang daming curious kung bakit ako pabalik balik dito. Una sa lahat, nakapaganda ng dagat. Napaka-serene at hindi pa gaanong commercialized kayat hindi gaanong matao. Tanaw na tanaw mo ang Philippine Sea.

Masarap kumain sa Nek-Nek Seafoods & restaurant sa may kahabaan ng Tignoan road kung saan patok ang mga seafoods. Favorite ko sa lahat ng ‘Sinantolan’ na may toppings namalalaking sugpo na isa sa kilalang putahe sa Quezon.

Pagkatapos kumain ay diretso na kami sa Nest of Love resort para mag-swimming. Noon at ngayon ay 50 pesos lang ang entrance. Oh di ba ang mura lang at mapapawi na agad lahat ng pagod at iniinda mo sa katawan.

Paduyan- uyan sa ilalim ng mga puno sa tabing-dagat…tumatakbo sa buhanginan. Ang sarap ng ganitong feeling, all organic all natural!

Makakapahinga talaga ang isip kapag malapit ka sa dagat. Fresh air pa lang tanggal na lahat ng problema. Masarap lumusong. Pero ang pinakamasarap talaga, yung ma- enjoy mo ang lugar at nanamnamin ang bawat sandali.

Sa mga nagtatanong, eto na po. And just want to give review naman dun sa resort. Nest of Love by KJM resort Capalong, Real Quezon.

* Highly recommended kung gusto mo talaga ng tahimik at payapa na pahinga

* Alon lang madidinig mo at hindi crowded.

* Mababait din mga staff nila lalo na si Mommy Antonia nasiyang may-ari ng resort (good job po!)

* Maayos ang room, may tubig sa CR .

* Sa presyo, truly worth it.

Check nyo na lang ang Facebook page nila depende kasi ilan at anong room type. Thank you po dahil kahit sandali ay nakapag-relaks bago sumabak uli sa paparating na Christmas rush.