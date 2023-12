Gutom pa rin sa korona! Tots Carlos, Creamline atat na sa championship

HANDA nang sumabak sa finals ng second All-Filipino Conference ng 6th Premier Volleyball League (PVL) ang defending champions na Creamline Cool Smashers sa pangunguna ni Diana Mae “Tots” Carlos kahit pa sandamakmak ang mga nagduda sa kanilang kakayahan sa simula pa lang ng kumperensiya.

Ito ay dahil sa kawalan ni eight-time PVL Best Setter Jia De Guzman, na nakipagsapalaran sa Japan, at ang pag-alis ng 2022 Invitational Conference Finals MVP middle blocker na si Ced Domingo patungo sa Thailand na nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa loob ng koponan.

Gayunpaman, ang mga pag-aalinlangan na iyon ay malinaw na napawi noong Disyembre 5 kung saan ipinamalas mismo ng Creamline simula sa elimination round na hindi natatalo at ipinagmamalaki ang walang bahid na 11-0 record.

Ang kanilang paglalakbay sa best-of-three semifinals kontra Chery Tiggo, ay nagresulta rin sa isang walang kamali-mali na sweep.

Minarkahan ang tagumpay na ito ng pang-anim na magkakasunod na pag-abante Creamline sa AFC finals, isang patunay ng kanilang katatagan at kakayahang umangkop sa harap ng makabuluhang pag-alis ng ilang manlalaro.

“We’ve been through a lot without Ate Jia and Celine – key players,” sabi ni Carlos matapos ang decisive straight-sets victory kontra Chery Tiggo kamakailan.

Ang panalo ay hindi lamang nagsiguro sa ika-13 sunod na podium finish ng Creamline kundi pinatingkad nito ang kapuri-puri na kontribusyon ng mga bench players tulad ni Kyle Negrito, na umaangat upang punan ang bakante na iniwan ni De Guzman.

Si Carlos, tatlong beses na PVL MVP, ay nagbigay-kredito sa panalo ng Creamline sa hindi natitinag na pag-iisip ng koponan at ang sistemang ipinatupad ni coach Sherwin Meneses.

“Honestly, the team’s mindset is different, and coach Sherwin’s system aligns well with all of us. He repeatedly emphasizes that the system is what we use. It’s true because we just master Coach Sherwin’s system,” sabi ni Carlos.

“We’re just happy because we’re in the finals, but that’s not the end. One game at a time, one point at a time, we go back to training tomorrow.’

Hinihintay ng Creamline ang magwawagi sa pagitan ng Choco Mucho at Cignal, na naglalaban na sa do-or-die Game 3 semis kagabi habang isinusulat ang balitang ito.

