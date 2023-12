Francine nakinabang sa galit ng mga faney ni Kathryn

Napansin ng fans ni Francine Diaz at Seth Fedelin ang madalas na pagla-like at pag-heart ng mga supporter ni Kathryn Bernardo sa mga social media post about FranSeth.

“I have been seeing some Kathryn’s fans engaging on my tweets about Francine or FranSeth. Thank you everyone for appreciating our girl. She really adores her Ate Kath so much,” post ng mga faney sa X na sinang-ayunan ng netizens at fans nina Francine at Seth.

Komento ng isang showbiz kibitzer, ito raw ba kaya ang paraan ng ibang fans ni Kath para ipakita ang hindi nila pagkagusto kay Andrea Brillantes at sa rival nitong si Francine sila naka-support?

Common denominator ng tatlo si Andrea, ha.

Hanggang ngayon ay dawit pa rin kasi ang pangalan ni Blythe sa hiwalayan ng KathNiel.

Si Francine nga raw ang nakikinabang dahil sa galit ng fans ni Kathryn kay Andrea.

Kaloka, ha! (Ogie Rodriguez)