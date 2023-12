Diskarte lang ‘yan pre! Jimmy Butler, Miami Heat pinagana utak sa endgame

SA likod ng balanseng opensa at mautak na play sa dulo, naligtasan ng Miami Heat ang big night ni Terry Rozier at Charlotte Hornets 116-114 Lunes ng gabi.

Nagtuhog ng limang 3s si Duncan Robinson tungo sa 24 points, may 23 points, 8 assists si Jimmy Butler at 20 markers, 9 rebounds kay Caleb Martin para sa Miami.

Nag-ambag din ng season-high 19 points si Kevin Love na may apat na tres off the bench, 18 kay Jaime Jaquez bago na-fouled out.

Walong tres ang ibinaon ni Rozier tungo sa 34 points pero tumama lang sa backboard bago lumabas ang huling bato niya sa halfcourt sa final buzzer.

May 18 points si Miles Bridges, 17 points, 7 assists kay Gordon Hayward sa Charlotte.

Halos buong larong nasa unahan ang Heat, lamang pa ng 12 papasok ng fourth pero ayaw sumuko ng Hornets.

Sa huddle sa final 9 seconds, giniit ni Butler na i-foul si Rozier para bumiyahe sa stripe sa halip na bumitaw ng tres.

“At that point we would rather see a free throw game,” ani coach Erik Spoelstra. “Rozier had some really tough step-back 3s in this game and we didn’t want to see that down the stretch, make or miss.”

Finoul ni Butler si Rozier, ipinasok ang dalawang freebies 115-114 may 9 ticks pa.

Split si Butler sa kabila, may huling tsansa ang Hornets na agawin ang panalo sa final 4 seconds pero malayo sa target ang bato ni Rozier.

(Vladi Eduarte)