Derek na-stress sa landian kay Beauty

Stressful ang deskripsyon ni Derek Ramsay sa pagsasama nila ni Beauty Gonzalez sa pelikula.

Si Beauty kasi ay bestfriend ng misis niyang si Ellen Adarna.

At sa pelikulang ‘Kampon’ ay sina Beauty at Derek nga ang magkasama, at may bongga rin silang lampungan. Hindi nga mai-drowing ang mukha ni Derek habang kinukuwento ang eksena nila ni Beauty.

Naikuwento rin kasi ni Beauty noon na sobrang awkward nga raw ang landian nila sa harap ng kamera.

“Sobra, parang hindi na siya puwedeng pumasok sa bahay ko. Hahahaha!

“Pag-uwi ko galing sa shooting, sinabi ko sa kanya na ‘most stressful day of my life’ kasi, kahit mas intense ang love scene namin ni Zeinab (Harake), pero mas mahirap ang sa amin ni Beauty.

“Wholesome lang naman `yon, kiss-kiss lang, tapos hihiga na. Ganun lang naman.”

So, ano reaksyon ni Ellen?

“So, kumusta ang best friend ko? Hahahaha!” sabi pa ni Derek.

Anyway, ngayong bumalik na ulit o humarap na ulit sa pag-arte si Derek, tuloy-tuloy na ba ito?

“Seryoso, honestly, hindi pala siya `yung parang… di ba, may sinasabi na parang riding a bicycle? Na-culture shock ako noong nag-shooting kami. First ang genre horror, at hindi ako masyadong sanay sa horror.

“Lagi kong tinatanong, tama ba ang ginagawa ko? Weird na weird talaga ako. Of course, `yung sa waiting, parang hindi ka na sanay, at getting into character, mahirap din.

“Nagtanong nga ako kay Direk King (Palisoc) na bigyan niya ako ng honest opinion niya, para alam ko lang kung nasa right track ako.

“Pero after 2 weeks naman, nasanay na ako ulit!” sabi ni Derek.

So, after that, hinanap-hanap na ba niya ang shooting?

“Honestly hindi ako umabot sa ganun. Pero may word of honor kasi ako, na before pandemic, nag-oo na ako sa project na ito, at kay Kris Aquino pa nga ito,” sabi ni Derek. (Dondon Sermino)