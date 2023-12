Charlie Dizon tinarayan ni Rosanna Roces

Naloloka ang mga fan sa magiging role ni Rosanna Roces sa buhay nina Charlie Dizon, Alexa Ilacad, Elisse Joson at Loisa Andalio sa Kapamilya teleserye nila.

Bagong pasok kasi ang karakter ni Osang sa serye bilang Criselda kung saan magiging bagong kalaban daw niya ang Paraiso sisters.

Sa unang pasilip nga sa paghaharap ng mga karakter nina Osang at Charlie sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ay ay tinarayan agad ito ni Osang, ha!

Kaabang-abang din ang magiging banggaan nina Osang at Snooky Serna dahil mukhang may malalim na sikreto at sabwatan ang kanilang mga karakter. Kanya-kanya na ngang hula ang netizens kung bakit nga ba matindi ang galit ni Criselda sa Paraiso sisters?

Parating may bagong pasabog ang Kapamilya teleserye dahil kung nakahanap ang Paraiso sisters ng kakampi noon sa karakter ni Maricel Soriano, bagong kalaban naman ang magiging problema nila sa pagpasok ni Osang sa serye.

“Kawawa naman ang mga Paraiso sister, sila-sila lang nagkakampihan samantalang mabibigat at maimpluwensya ‘yung mga kalaban nila, sana may masasandalan din silang malaking tao,” komento ni @ricalimosnero6537.

“Anong problema nyo sa Paraiso Sisters… bakit pilit nyo pinaghihiwalay hehe… ganito talaga yung mga kaabang abang e. congrats po sa lahat for the new season,” sey ni @kristinegarcia8843.

Sabi naman ni @MarioNarrido, “Grabi ang ganda ng storya! Ito hindi nakakasawa, ibat iba ang pasok ng kwento hindi paikot ikot.”

Well, hindi dapat magpakabog ang mga batang artista sa husay ni Osang, ha! Knowing Osang na bigay todo rin sa aktingan. (Dondon Sermino)