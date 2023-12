Nag-abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa publiko kaugnay sa posibleng pagkalat ng mga pekeng pera ngayong Kapaskuhan.

Ayon sa BSP, muli nila itong ipinaalala upang malaman kung authentic o hindi ang natanggap na pera kaya dapat na maging mapanuri sa pagkilatis nito.

Sa pamamagitan ng pagdama, itsura at pagsalat ng baligtarin ang perang papel upang makita ang tamang security features ng salapi.

Inihalimbawa ng BSP ang P1,000 polymer na masasalat ang nakaumbok at limang dots o tuldok na nakaumbok sa bahagi ng agila at sa kabilang bahagi nito ay may clear window rin na bulaklak ng sampaguita.

Kapag binaligtad naman ang P1,000 bill ay lutang na lutang umano ang nakasulat na halaga na may tinatawag na rolling bar effect at ang polymer ay pino na mararamdaman sa pinaka bahagi ng salapi.

Ilan pa sa security features ng P1,000 polymer bill ang print ng Republika ng Pilipinas, may five milimeter na shadow thread, dalawang magkaparehong serial numbers na papalaki ang sukat, at may vertical clear window, bukod pa sa tinatawag na metallic feature ng salaping ito. (Betchai Julian)